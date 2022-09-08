В Москве начинается подготовка к договору с Зеленским?

08.09.2022  17:07 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Близкий к партии «Единая Россия» политолог Алексей Мартынов опубликовал в своём блоге материал издания «Ярновости», где со ссылкой на источники в президентской администрации утверждается: «радикальные речи «рассерженных патриотов» начинают раздражать власть».


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«Если раньше под «рассерженными патриотами» подразумевались, в основном, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и его окружение, то теперь раздражение собеседников, близких к Кремлю, вызывают и «заигравшиеся лоялисты». Например, деятельность писателя Захара Прилепина, парламентской группы ГРАД, пытающейся запрещать исполнителей, которые не нравятся ее участникам, отдельных военных корреспондентов и лидеров общественного мнения, которые призывают «дойти до Киева» и не идти ни на какие переговоры с Украиной по возможному окончанию спецоперации.

По словам собеседников издания, во-первых, неосторожные слова «ультра-ястребов» могут срывать обмены пленными, договоренности, затруднить ход публичных и непубличных переговоров.

— Любая война заканчивается миром, а любая спецоперация однажды заканчивается. Людям надо не забывать это напоминать, — говорит один из собеседников издания.

Другой собеседник говорит еще более эмоционально: «Вы бы знали, как они («рассерженные патриоты») надоели всем».

Еще один источник отмечает, что просмотры в соцсетях видео, посвященных боевым действиям, падают, и сама тема начинает вызывать если не раздражение, то усталость, и те, кто требует всеобщей мобилизации и доминирования военной повестки, работают уже не на российскую власть (даже если сами уверены в обратном). А история с «предателями» — например, уехавшими артистами и спортсменами — помимо эстетического раздражения вызывает общественное непонимание, перехват у государства надзорных функций и дополнительно вносит раскол в общество, которое в представлении Кремля в сложной ситуации должно стремиться к единству.

Наконец, главная претензия к ультрапатриотам — это их попытки диктовать свою повестку и свой взгляд на спецоперацию Кремлю, который хочет оставить себе пространство для маневра, то есть фактически попытка диктовать свои условия президенту и давить на него, чего российское политическое устройство не предполагает».

Сам Мартынов комментирует изложенные в публикации данные следующим образом:

«Интеллигентное «рассерженный патриот» (не горожанин какой-нить) это в простонародье определяется как мудак. И конечно мудаки раздражают всех и всегда».

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