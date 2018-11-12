В Москве надеются, что к восставшему Донбассу присоединятся другие регионы

12.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Избирательный процесс в Киеве и унизительные условия автокефалии заставят украинские регионы по-иному смотреть на восставший Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Москвы нет цели куда-то Донбасс «впихивать». Москва имеет цель организацию возможного переговорного процесса и договорённостей восставшего Донбасса с Киевом. Если Киев не идёт на эти переговоры, то Москве и посредничать не в чем, и будет так как будет. Скорее всего, к Донбассу будут присоединяться другие регионы, и этому будет способствовать якобы легитимный избирательный процесс в Киеве», – заявил политолог.

«Посмотрите, что там происходит. Они между собой перегрызлись до такой степени в политическом пространстве, так есть ещё пространство церковное. Там просто беда. Они же объявили, что будет некая украинская церковь. Пока получается так, что Денисенко пытается застолбить себе пост почётного «украинского папы римского». Пока что результат всего этого – переданная Константинополю Андреевская церковь и то, что в ближайшее время они теперь ждут, что Константинопольский патриарх или американцы, или канадцы или ещё кто-то отправят к ним, как к варварам, руководителем некой новой организации, которая будет почему-то называться церковью», – добавил Куликов.