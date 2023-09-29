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Большие потери в ходе неудачного для ВСУ летнего наступления приводят к тому, что из крупных украинских городов снимают и отправляют на фронт гарнизоны, оголяя эти населенные пункты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что может и не быть никакой обороны Харькова, мы туда просто войдём. Харьков всегда считал себя русским городом. Он никогда не считал себя частью Украины. У меня отец их Харькова, он никогда не говорил по-украински. Что происходит сейчас на линии соприкосновения – на отдельных участках фронта уже нет стрельбы, нет никаких попыток наступления, и тишина полная. Потому что сняли стоявшие там подразделения, артиллерию, и перебрасывают на участки типа Работино, где идут бои», – сказал Борзенко.

Он подчеркнул, что в крупных украинских городах уже не хватает гарнизонов.

«Это говорит, что уже не хватает личного состава и техники. Сняли определённые части с гарнизонов Одессы, Харькова. Эти мясные штурмы уже дают свои результаты, когда не хватает войск чтобы закрыть все дырки, и снимают с менее важных участков. Поэтому закрыть Харьков полностью они не смогут чисто физически. Повтора Артёмовска и Мариуполя не будет. Тогда подбрасывали-подбрасывали, и всё они было, и они держались на полную, там были серьёзные бои», – резюмировал Борзенко.