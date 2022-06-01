В Москве намерены пробить коридор в Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Русские люди не смогут спокойно жить, пока у РФ не будет прохода к Приднестровью.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат от «Единой России» Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Меньше всего думаю о государственном и территориальном статусе территории Украины на данный момент. Задачи перешли в иную плоскость. Нам необходимо обеспечить безопасность наших людей, которые на данный момент прямо сейчас подвергаются опасности, я имею в виду не только наших людей на Донбассе, но и наших людей на территории России. Для этого, вероятно, я не военный эксперт, нам необходима некая буферная зона. Конечно, Харьковская, Черниговская, Сумская области, где располагаются ракетные части, которые каждый день уже убивают русских людей. Условно, башкирских, татарских «россиян», как Ельцин говорил, на территории Белгородской, Курской областях. Конечно, это надо пресечь», – сказал депутат.

«Дальше мы не можем спокойно жить, если у нас не будет выхода к нашим друзьям в Приднестровье, к нашим миротворцам, к нашим частям. Поэтому как будет выгладить наши военные базы, которые будут контролировать проход сухопутный в Тирасполь, или это будет полное отчуждение украинской государственности из этих территорий, я не знаю», – объяснил Попов.