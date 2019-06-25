В Москве написали три сценария для Косово

25.06.2019, Москва, Елена Острякова

Российские ученые и политологи представят доклад «Три сценария для Косово», посвященный как прогнозам развития событий вокруг этой части Сербии и технологиям социально-политического давления Запада, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Презентация состоится 26 июня в 14.00 в пресс-центре ТАСС.

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Перед журналистами выступят старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, доцент РГГУ Никита Бондарев, доцент ВШЭ, заместитель декана факультета мировой политики ВШЭ Екатерина Энтина, директор аналитического центра Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко.

Как ранее было объявлено 1 июля в Париже должна состоятся встреча лидеров Германии, Франции, Сербии и властей Косово для обсуждения ситуации в Косове и Метохии. При этом по заявлению президента Сербии вероятность срыва переговоров 99%. Балканский кризис обострился 28 мая, когда в результате действий спецназа Косово двое сербов получили легкие ранения.