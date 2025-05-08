В Москве напоминают – организовать блокаду Эстонии несложно

Максим Столяров.  
08.05.2025 16:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина, Эстония


Осуждая празднование Дня Победы и устраивая провокации, Прибалтика и Польша фактически перешли на сторону нацистов.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил завотделом Центра белорусских исследований РАН профессор Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осуждая празднование Дня Победы и устраивая провокации, Прибалтика и Польша фактически перешли на сторону...

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«Три замечательные страны, это прибалтийские тигры, не пускают самолеты которые летели сюда к нам с гостями, причем европейских лидеров. Вучича не хотели пускать, он через Азербайджан к нам добрался, Фицо тоже задержали… Он стремится к нам, но судя по всему опаздывает, хотя извиняется, но должен успеть. Как к этому относиться? Какие у них вообще аргументы, чтобы просто кого-то не пускать?», – спросил ведущий.

«Их аргументация следующая, ее и не скрывают – они называют празднование Дня Победы, не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой, они называют это пропагандистским мероприятием. И указывают на сайтах своих МИД, что они не будут пропускать самолеты даже с ВИП-гостями, поскольку не приветствуют и не поддерживают участие тех или иных лидеров в пропагандистских мероприятиях.

Так вот, на мой взгляд, это очень здорово, что они об этом сказали, что они об этом написали. Если брать Эстонию, Латвию и Литву, то дорога в Россию может быть и другой. В Россию можно попасть и другим путем. А вот попасть в Эстонию в условиях воздушной блокады будет очень трудно. А организовать ее очень легко», – сказал Межевич.

«А самое главное даже не в этом. Самое главное фактически сегодня в Таллине, в Риге, в Вильнюсе и в Варшаве, фактически подняли флаг фашистской Германии над своими правительственными зданиями. Потому что четыре страны перешли на сторону проигравших в Великой Отечественной войне, и фактически нам сказали: «мы воевали на той стороне, и мы не дадим вам праздновать то, что в той войне вы победили».

И они надеются, что в той войне, которая идет сейчас, победа будет за ними, за прибалтами, за Великобританией, Германией, ну и так далее», – подытожил он.

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