В Москве напомнили, чем ненависть к России закончилась для Украины в 2014-м

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Можно ненавидеть Россию, но не считаться с ней для украинского политика – это значит не быть политиком и вредить Украине.

Об этом об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в украинском политическом проекте заложено желание и непродуктивная злоба, которая передается следующему поколению политических украинцев.

«В этом мире сегодня, независимо от того, как вы оцениваете Россию, ненавидите или вы сторонники, не считаться с Россией для любого украинского политика означает наносить вред Украине. И всё, что произошло в 2014 году, совершенно чётко это продемонстрировало. Тот, кто пытается не видеть Россию и делать вид, что с ней можно не считаться, тот на самом деле приносит вред Украине. Можно ненавидеть, но не считаться с ней – это не быть политиком и не быть другом Украины», – добавил политолог.

Отметим, что после Майдана, носившего антироссийский и прозападный характер, Украина потеряла Крым и значительную часть Донбасса.