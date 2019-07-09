В Москве напомнили, что не признавали Зеленского президентом

09.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Досрочные парламентские выборы на Украине, как ранее президентские, пройдут без российских наблюдателей.

Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Для того чтобы мы поехали на выборы в Верховную раду, Украина должна была нас пригласить. В прошлый раз, на президентских, нас не пустили даже в составе ОБСЕ. Они вновь заявили, что наблюдение со стороны россиян на выборах для них неприемлемо. Если они не хотят видеть нас в составе международных организаций, то отдельно тем более», – сказал Калашников.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что эта ситуация ставит под сомнение легитимность и прозрачность украинских выборов.

«Нас категорически не пускают. А Европа избирательно подходит к проблеме: если бы мы кого-то не пустили, то с утра до вечера Россию полоскали бы во всех западных СМИ. А когда это касается Украины, нам говорят, что у Москвы и Киева плохие отношения, и мы должны понять, что нам не могут гарантировать безопасность. Но если Украина не может обеспечить безопасное проведение выборов, то о какой демократии речь?», – отметил сенатор

Также он добавил, что по-прежнему остается открытым вопрос о признании состоявшихся весной украинских президентских выборов.

«Мы пока официально фактически не признавали даже президентские. Ждем развития ситуации. Если господин Зеленский начнет двигаться в сторону улучшения отношений, будет одна ситуация, а если он продолжит политику Порошенко, то, думаю, реальное заявление с нашей стороны не заставит себя ждать», – резюмировал Джабаров.