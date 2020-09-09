В Москве напомнили, как белорусские националисты пытались восстановить Великое княжество Литовское

09.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Во время Первой мировой войны, когда немцы оккупировали Белоруссию, местные националисты и радикалы сразу же начали содействовать уничтожению своей страны ради создания «литовской государственности».

Об этом в эфире YouTube-канала «Одна Родина» заявил российский историк Олег Айрапетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ластовский и Луцкевич (белорусские националистические деятели времён Первой мировой войны. – прим. ред.) весной 1915 года создали «Белорусский национальный комитет», они те, кто остался при немецкой оккупации, это часть местных социал-демократов и националистов, которые провозгласили идею восстановления Великого княжества Литовского.

У немцев была идея: создать в Прибалтике герцогство, в Финляндии королевство, в Литве княжество. Их, в том числе интересовало создание литовско-белорусской государственности. Создание этой государственности и провозглашает в качестве своей цели БНК.

Провозгласить-то провозгласили, но реализовать эту государственность им не удалось, потому что споры между литовскими и белорусскими националистами были таковы, что идея восстановления ВКЛ умерла раньше, чем удалось её восстановить.

Не удалось ничего сделать даже на уровне идей, в результате вместо БНК был создан Белорусский Совет, и они далее пропагандировали все эти идеи, конечно, под присмотром немцев», – отметил историк.