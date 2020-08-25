В Москве напомнили, как Лукашенко годами проводил русофобскую пропаганду

25.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи подконтрольных СМИ создал в белорусском обществе уверенность в том, что именно он кормит всю Россию, и насаждал мнение о нежелательности интеграции с РФ.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти десятилетия, по сути, русофобской пропаганды, которую организовал Лукашенко при помощи государственных СМИ Белоруссии, он убедил белорусский народ, в том числе и ту его часть, которая позитивно относиться к России. Что Россия без Белоруссии не способна существовать, что Белоруссия кормит Россию своими продуктами, что белорусская промышленность обеспечивает российскую оборонную промышленность, что Белоруссия обеспечивает все российские потребности, в том числе в тракторах и так далее.

В Белоруссии, по большому счёту, в это верят, не все, но многие и в том числе люди, которые к России настроены положительно. Поэтому, соответственно, наши интеграционные потуги они во многом в белорусском обществе вызывают примерно такую же реакцию, как в российском обществе вызывает предложения интегрировать Белоруссию и Украину: «А зачем кормить?» Примерно также на это смотрят в Белоруссии», – разводит руками эксперт.