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Новости Украины

Сегодня истинными защитниками памяти поляков, погибших в устроенной украинскими националистами в 1943 году Волынской резне являются русские войска, освобождающие Донецк и Луганск от современных последователей УПА, которые принесли на их землю геноцид и смерть, как и на Волынь в 1943 году.

Такое мнение высказал в своем официальном телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Так политик прокомментировал свежее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по случаю 79-летия Волынской резни. Напомним, польский политик назвал Владимира Путина “наследником УПА”.

«Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА – Путин, пытающийся принести русский мир», – говорится в сообщении Моравецкого на фейсбуке.

Слова Моравецкого, вероятно, являются цитатой из его выступления на церемонии памяти жертв Волынской трагедии – день, который уже несколько лет формально является «Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой».

В своем выступлении польский президент Дуда предложил «сделать ставку на правду» для укрепления отношений между поляками и украинцами.

«Я глубоко верю, что Польша и Украина будут в союзе, они будут крепнуть, когда оба наших народа будут в дружбе и союзе, помня историю, молясь, отдавая дань памяти убитым, но также понимая, что в истории были тяжелые времена и были драматические и трагические ошибки, которые никогда нельзя повторить», – сказал он.

Напомним, этнические чистки, которые устроили летом 1943 года боевики Украинской повстанческой армии, по данным польских историков, привели к гибели 40 тысяч человек. Жертвами геноцида со стороны УПА стали также евреи, цыгане и бежавшие из плена красноармейцы. Только в один день, 11 июля 1943 года, были убиты 8 тысяч поляков – в большинстве своем женщин, детей и стариков.

В современной Польше Волынская резня признана актом геноцида, а 11 июля решением Сейма – Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша.

«Тем циничнее прозвучало заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сделал сенсационное заявление: дескать, наследником УПА является… русский мир. И это притом, что наследниками УПА, не скрываясь, считают себя нынешние власти в Киеве, что совсем не мешает им пользоваться поддержкой официальной Варшавы», – возмущается двойными стандартами официальной Варшавы Григорий Карасин.