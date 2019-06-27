В Москве напомнили Украине, чем закончилась Полтавская битва

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

После победы над шведами и предателем Иваном Мазепой в битве под Полтавой Петр Первый многих простил и помиловал.

Подобный урок может помочь Украине сесть за стол переговоров и тоже начать конструктивный диалог касательно мира.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня 310-я годовщина разгрома под Полтавой шведско-мазепского войска. Не знаю, празднуют ли в Украине этот праздник, а надо бы, надо бы историю помнить, отмечать и, во всяком случае, не наступать на одни и те же грабли по триста лет.

Хочу напомнить, что сразу после победы Пётр Первый в своей праздничной палатке посадил за стол шведских генералов, каких-то заблудших казачков, угостил, отпраздновал, простил и даже отпустил очень многих.

Я считаю, что сегодня, может быть, в какой-то палатке появятся непримиримые оппоненты, враги, которые, всё-таки, начнут разговаривать. Начнут с диалога, закончат обменом, пусть начальным каким-то, ну а дальше восстановим экономические связи и начнём думать о народе», – отметил он.