09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
В Москве насмерть разбился на байке Сергей Доренко
Известный российский теле и радиожурналист Сергей Доренко разбился насмерть в Москве на своем любимом мотоцикле марки Triumph, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил телеграм-канал Незыгарь.
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Как стало известно Пятому каналу, Доренко не справился с управлением и упал, будучи за рулем двухколесного друга, на Николямской улице в четверг, 9 мая в районе Земляного вала.
За жизнь журналиста боролись московские медики. Предварительно, Доренко пережил клиническую смерть. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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