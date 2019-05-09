В Москве насмерть разбился на байке Сергей Доренко

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Известный российский теле и радиожурналист Сергей Доренко разбился насмерть в Москве на своем любимом мотоцикле марки Triumph, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил телеграм-канал Незыгарь.

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Как стало известно Пятому каналу, Доренко не справился с управлением и упал, будучи за рулем двухколесного друга, на Николямской улице в четверг, 9 мая в районе Земляного вала.

За жизнь журналиста боролись московские медики. Предварительно, Доренко пережил клиническую смерть. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Обстоятельства произошедшего уточняются.