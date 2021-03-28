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29.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Политика, Россия
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В Москве Навального кроют докладом Зюганова


Левый Фронт провел в Москве серию одиночных пикетов против деятельности блогера-уголовника Алексея Навального и его сторонников.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Левого Фронта Сергей Удальцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикетчики держали в руках плакаты: «Нет «пятой колонне» в России» и «Выпускникам Госдепа нет места во власти».

Активисты Левого Фронта проводили среди населения разъяснительную работу о недопустимости майдана во время выборов в Госдуму.

Они распространили среди москвичей 10000 экземпляров газеты с докладом лидера КПРФ Геннадия Зюганова, «раскрывающей суть спецоперации прозападных либералов под названием «Навальный», написал Удальцов.


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