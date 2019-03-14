В Москве назвали два жестких сценария для Украины

14.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина будет вынуждена либо переформатировать свою государственность, либо будет разделена между соседними странами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт уверен, что при втором варианте порядка 70-80% населения нынешней Украины отдадут предпочтении интеграции с Российской Федерацией.

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«Думаю, что Украина в случае, если будет ликвидирована хунта, будет правительство, я считаю, что Украина должна быть переформатирована, эта государственность. Либо они в этом качестве единым целым сохранятся, но с двумя государственными языками – русским и украинским, примерно, как Белоруссия будут, либо они будут разделены на, условно, западенскую часть – Галицию и так далее. Ну, думаю, 15-20% захотят там жить. И большинство, процентов 70-80, которые захотят жить либо в отдельной Новороссии, либо захотят воссоединиться с Россией», – заявил Марков.