В Москве назвали две причины существования мифа об украинских чудо-ракетах

15.04.2019

Киев давно хвастается, что якобы сделает ракету, способную «победить Россию», но это является откровенной ложью или полоумием, потому что Украине в этой сфере пришлось бы на голову превзойти Америку.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий программы, политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинцы – прим. ред.) последние несколько месяцев всё время говорят о ракетах. Они собираются строить какие-то фантастические чудо-ракеты, которые долетят до Москвы, нет, теперь до Урала, потом до Владивостока. И говорят украинскому обывателю, что вот так изменят ситуацию», – сказал он.

Также Сергей Михеев объяснил почему любые заявления про украинские чудо-ракеты являются либо глупостью, либо ложью.

«Но откровенно врут. Давайте хотя-бы с наших телеэкранов скажем: они вас обманывают. Потому что, если вы забыли, есть такая страна, как США. У неё есть много очень современных ракет. Но у Российской Федерации есть противоракетная оборона, которая надёжно защищает нас от уже существующих американских ракет. Поэтому питать надежды на какие-то украинские ракеты, которые в будущем будут мощнее американских, и смогут сломать нашу ПРО, означает одно – или быть полоумным, или откровенно обманывать наших граждан», – добавил эксперт.