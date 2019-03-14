В Москве назвали НАТО международной гопотой

14.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Все обвинения НАТО в адрес России вроде ущемлений прав других народов – типичное поведение гопников, которые перед тем, как «наехать» или ограбить, обязательно должны «предъявить».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша хочет установить колониальное доминирование над Украиной и Белоруссией. На протяжении столетий мы им не позволяли делать украинцев и белорусов рабами, холопами их, поэтому мы для них, действительно, проблема. Россия за свободу Украины и Белоруссии, поэтому мы польскому пану явная кость в горле и будем всегда, пусть не надеются.

Натовцы тоже хотят «не так много» – «Газпром» забрать, «Роснефть» забрать, все нефтяные компании, разделить дальше страну. Они будут нам, как сейчас доказывать, что украинцы вчера образовались с русскими, точно так же, если будет какая-то их марионетка у власти, будут доказывать, что сибиряки всю жизнь воевали с русскими, Россия их сделала колонией, казаки тоже нерусские, тоже всегда воевали и страдали от русских. Вот такая их концепция», – заявил эксперт.

«Поэтому, всё очень просто – как хулиганы подходят в парке, чтобы вас ограбить, они же не сразу подходят и грабят – «ты чего нам не даёшь закурить» или «ты чего нам здесь хамишь одним своим видом». Поэтому нужно понять, что НАТО – это не группа демократических государств. Забудьте, это всё осталось там, в 90-х. Сейчас это – банда гопников, которые подходят к вам в парке, чтобы ограбить», – добавил Марков.