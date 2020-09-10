В Москве назвали «отравление» Навального спецоперацией Запада против российской вакцины «Спутник V»

10.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Основная цель западной кампании, раздувающей скандал вокруг якобы «отравления» оппозиционного блогера Алексея Навального, заключается в дискредитации новой вакцины от коронавируса, разработанной российскими учеными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На наших глазах разворачивается спецоперация «Скроипали 2.0», причем вновь по той же самой методологии, с теми же самыми участниками. Вы посмотрите кто главные ньюсмэйкеры – Belingcat, Insider и т.д. Это те люди, которые без конца вбрасывали, в этих спецоперациях участвовали», – заявил Мартынов.

«Эти так называемые новости, они оттуда. Я бы ставил под сомнение не только то, что Навальный вышел из комы, а то, что он вообще жив на сегодняшнюю минуту. И цель этой спецоперации, такая, среднесрочная – ухудшение российско-германских отношений. Но основная цель – это дискредитация достижений российских ученых по разработке известной уже на весь мир вакцины против коронавируса.

Посмотрите ход событий: сперва из Вашингтона санкции в отношении российских НИИ, в том числе и два института, которые участвовали в разработке вакцины. Опять же, связанные с химическим оружием. Потом вот эта история с Навальным. И сегодня это уже выходит в нужную точку, когда весь мир должен засомневаться в том, что раз они травят своего оппозиционера, то тут уже точно они этой вакциной хотят нас всех отравить», – рассказал эксперт.