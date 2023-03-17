В Москве назвали Приднестровье «самой болезненной и опасной точкой»

Владимир Гладков.  
17.03.2023 15:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


Приднестровье является одним из наиболее уязвимых для России мест.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье является одним из наиболее уязвимых для России мест. Об этом в эфире канала...

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«Приднестровье – это самая болезненная и опасная точка, она всегда была болезненна и опасна, а сейчас в особенности.

Это регион, который изолирован с одной и с другой стороны, зажат между двумя враждебными государствами. И там, и там оголтелые западнические нацистские режимы.

В Приднестровье находится гигантский склад оружия и боеприпасов. Значительная часть устарела, но там есть много и приличных боеприпасов, которые можно использовать. Их достаточно, чтобы той же Украине год вести военные действия, если они все исправны будут.

Там очень много танков, боевых бронированных машин различных классов. Это очень лакомый кусок для Украины.

При этом для того, чтобы нам оказать помощь Приднестровью, потому что оно изолировано от Чёрного моря, нам придётся либо вбрасывать десант, с очень большим риском для этого десанта, через Одесскую область, чтобы разблокировать его и обеспечить коммуникацию, либо решать вопрос сухопутным путём», – сказал Сивков.

Он добавил, что единственное, чем можно сейчас помочь Приднестровью – нанесением авиаударов.

«Но тут тогда надо решаться на жёсткие действия с помощью авиации. То есть, выкашивать украинские войска уже бомбовыми ударами, массированными авиаударами по войскам. Если они ещё не решились на нападение, видимо, наши предупредили о возможности таких действий, и они сейчас остерегаются», – предположил эксперт.

«Но если они решатся, надо иметь в виду, что Приднестровье имеет очень маленькую оперативную глубину, то есть узенькое, и если удар нанесён и сразу не был отражён в передней полосе обороны, противник прошёл вглубь, то он разрежет Приднестровье и ворвётся к этой Колбасной, захватит склады. Но, если эти склады рванут, что вполне возможно при угрозе захвата, то будет землетрясение во всей Европе», – предупредил Сивков.

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