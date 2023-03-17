В Москве назвали Приднестровье «самой болезненной и опасной точкой»

Приднестровье является одним из наиболее уязвимых для России мест.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровье – это самая болезненная и опасная точка, она всегда была болезненна и опасна, а сейчас в особенности.

Это регион, который изолирован с одной и с другой стороны, зажат между двумя враждебными государствами. И там, и там оголтелые западнические нацистские режимы.

В Приднестровье находится гигантский склад оружия и боеприпасов. Значительная часть устарела, но там есть много и приличных боеприпасов, которые можно использовать. Их достаточно, чтобы той же Украине год вести военные действия, если они все исправны будут.

Там очень много танков, боевых бронированных машин различных классов. Это очень лакомый кусок для Украины.

При этом для того, чтобы нам оказать помощь Приднестровью, потому что оно изолировано от Чёрного моря, нам придётся либо вбрасывать десант, с очень большим риском для этого десанта, через Одесскую область, чтобы разблокировать его и обеспечить коммуникацию, либо решать вопрос сухопутным путём», – сказал Сивков.