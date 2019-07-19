В Москве назвали шансы «партии Шария»

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский блогер Анатолий Шарий показал себя как блестящий профессионал, вызвав в ходе выборов настоящую истерику у экс-президента Петра Порошенко, однако партийный проект Шария обречен на поражение.

Об этом заявили эксперты в ходе пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Два слова: блестящий профессионал. Если он вызвал такую реакцию Порошенко, значит, он что-то сделал правильно», – сказал донецкий социолог Евгений Копатько.

Однако политолог Олег Бондаренко усомнился, что «партию Шария» ждёт успех на выборах.

«Нынешние рейтинги показывают, что, извините, без «сетки» по стране (а «сетки» там нет никакой) работать практически невозможно. На одной узнаваемости в YouTube далеко не уедешь. Самое главное: нет мотивации, почему тебя нужно выбирать? То есть, в качестве критика власти – прекрасно, а в качестве возможного депутата – зачем?» – прокомментировал Бондаренко.

«Кроме того, есть такие предположения… что он тоже выполняет некие заказы, и, в принципе, те, кто голосуют за него, они отъедают голоса у того же «Оппозиционного блока» и «За життя». Но это не моё мнение, это высказываются некоторые политологи, может, это несколько конспирологично, но от Анатолия можно и этого, наверное, ожидать», – отметил в свою очередь главный редактор издания «Украина.Ру» Искандер Хисамов.