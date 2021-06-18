В Москве назвали три точки возможных столкновений России и США

Несмотря на позитивные результаты российско-американского саммита в Женеве, существуют определенные зоны обоюдных интересов, по которым проходят «красные линии».

Об этом на брифинге в Москве заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам очень важно избегать таких ситуаций, которые могут привести к резкому обострению обстановки, что может подорвать позитивные результаты саммита в Женеве и вывести нас на некое подобие нового Карибского кризиса.

Когда отходят на задний план политические способы решения вопроса и выходят на первый план военные способы решения вопроса. Вот такие ситуации нужно избегать. Такие ситуации могут возникнуть в Черном море, куда США и НАТО регулярно посылают свои военные корабли.

Это серьёзная тема, потому что на море происходят разные вещи. Там может произойти контакт между военными кораблями, может произойти опасный контакт между военными кораблями. Какой-то корабль одной из сторон может получить серьёзный ущерб во время этого контакта. Даже может без стрельбы, возможно просто столкновение, когда они маневрируют в узком пространстве», – рассказал политик.

«Это опасная ситуация, она требует реакции той стороны, которая пострадала. А та сторона, которая не пострадала, считает, что её спровоцировали. И тут внутренняя политика включается сразу, президент США, конгресс будут требовать наказания России в такой ситуации, у нас общественное мнение будет требовать тоже реакции на соответствующие действия США.

Я думаю, что нам надо уйти от такой нежелательной для обеих сторон, но потенциально возможной подобной конфронтации на морях, прежде всего, в Чёрном и Балтийском», – объяснял Пушков.

«Вторая тема, нам нужно продолжать действие соглашения о недопущении столкновений в воздушном пространстве в небе над Сирией, потому что по-прежнему в небе над Сирией присутствуют наши военно-космические силы и присутствует американская авиация и авиация союзников США», – добавил сенатор.