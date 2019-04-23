В Москве назвали условие, при котором Зеленский сможет признать Крым российским

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Признать итоги Крымского референдума новый украинский президент Владимир Зеленский сможет только в том случае, если события на Майдане в 2014 году будут официально названы незаконным государственным переворотом.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признать Севастополь и Крым, право народа на референдум и его итоги можно в единственном случае – если признать, что 21 февраля 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, захват власти и смещение законноизбранного президента Януковича. Только в этом случае всё выстраивается в определенную логику событий, но Зеленский этого не сделает, и мы опять приходим в тупик», – пояснила она.

При этом экс-нардеп и кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годах Александр Ржавский высказал мнение, что от Зеленского нельзя требовать сиюминутных политических признаний, так как он находится в зависимости от настроений разнородного украинского общества, часть которого относится к России крайне негативно.

«Я хочу верить, что прогноз будет позитивным. Но я просил бы не спешить сегодня трогать Зеленского различными предложениями: «Давайте признайте сразу референдум, давайте признайте фундаментальное право народа на самоопределение», и так далее. Зеленский-кандидат и Зеленский-президент – это, по идее, два разных человека, поскольку Зеленский-кандидат, находясь в прокрустовом ложе политических представлений всего электорального поля Украины, вынужден был многие вещи говорить», – резюмировал Ржавский.