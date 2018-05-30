30.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Москве назвали условия для встречи в «нормандском формате»

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» будет иметь смысл при соблюдении двух условий: разведения сил с средств в районе станицы Луганской и фиксации формулы Штанмайера.

Об этом сегодня на международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Нормандская четверка» должна принять соответствующее заявление. Без такого заявления по этим двум темам собираться бессмысленно», – сказал Лавров.

По его информации сейчас западноевропейские участники «нормандского формата» проводят соответствующую воспитательную работу с Киевом.

«Нам известно, что наши западные коллеги – французы, немцы и ряд других европейцев – в закрытой работе с Киевом на это обращают внимание и побуждают его к соответствующим действиям. Но публично считается неполиткорректным критиковать тех, кто несет свободу украинскому народу. При такой страусиной политике никакие наши уступки не помогут», – сказал Лавров.