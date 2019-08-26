В Москве назвали виновного во всех бедах Украины

26.08.2019, Москва, Владимир Гладков

За 27 лет независимости Украина бездарно разбазарила полученные в наследство государственность и промышленность.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина за эти 27 лет так и не сумела стать суверенным государством и субъектом международных отношений. Она продолжает оставаться объектом, потому что Украина так ни разу не была учреждена как государство.

Государственность Украине досталась по наследству, так же, как и огромное количество хозяйственного имущества – инфраструктуры, заводов, созданных всей страной объектов. Так вот, свою доставшуюся по наследству государственность Украина проела так же, как и большинство доставшихся по наследству активов.

И никто сегодня на Украине почему-то не пытается осмыслить себя в этом процессе построения национального государства. Они пытаются винить всех вокруг – нас, потому что Москва что-то не даёт, не разрешает, апеллировать к Западу, к американцам, европейцам. Но не к самим себе. Вот в чём проблема», – отметил эксперт.

По мнению Алексея Мартынова, Украине осталось разбазарить только землю, чем Киев в ближайшем будущем и займётся.

«Давайте посмотрим на Западную Украину, где планомерно, в течении последних 20 лет, условно, ваши соседи братья-поляки ведут чёткую работу по отторжению от вас западных земель. Сейчас там уже большая часть населения в Польше, с польскими паспортами. Оставшиеся оформляют карту поляка, или ещё какие-то документы.

Осталось только оформить участок земли. И эта история с продажей земли открывает эту возможность очень легко», – добавил эксперт.