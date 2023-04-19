В Москве не исключают блокаду Финского залива

В случае обострения противостояния России и Запада, страны НАТО могут попытаться устроить морскую блокаду Финского залива.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, может ли НАТО, и в частности Финляндия, решиться на блокаду России в Финском заливе.

«Понимаю, что речь идёт о манёврах, которые сейчас проводятся. Возможно, они не сумеют пройти далее нашей первой береговой линии, потому что ещё в Первую мировую войну мы при помощи минных заградителей в три нитки перекрыли часть Финского залива.

В случае обострения ситуации они могут закрыть нам выход, попытаться нарушить международное морское право. Это – попытаться устроить физическую блокаду. Если люди просто арестовывают счета на триста миллиардов, чего бы им ещё не попытаться устроить морскую блокаду», – отметиил Артамонов.