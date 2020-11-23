В Москве не исключают, что Нагорный Карабах может стать анклавом России

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Нагорный Карабах оказался фактически предан Арменией, и теперь единственный шанс на выживание у местных жителей есть только при союзе с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Нагорный Карабах станет анклавом России. Дело в том, что Нагорный Карабах предала материковая Армения. Можно говорить всё что угодно, только я одного не понимаю – у меня в конторе сейчас делает крышу армянская бригада вполне е*абельных мужиков, которые вполне могут усилить Вооруженные силы Армении по призыву.

Только что они, граждане Армении, делают в Москве, почему они здесь деньги зарабатывают, а не там?

Давайте называть вещи своими именами – Карабах предал Пашинян, Карабах предала сама Армения. И там на уровне межличностных отношений тоже не всё так гладко. Поэтому что там сейчас будут думать люди, которых не так уж и много, но, тем не менее, они есть. И в ситуации, когда у них единственный шанс на жизнь – это взаимодействие с РФ.

Поэтому де-факто может быть по-разному, может быть и так. Но это будет только в том случае, если ну очень сильно припрёт, потому что с геостратегической точки зрения это довольно забавный подарок», – сказал он.