21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Москве не оставят без ответа просьбу о военной помощи ЛДНР

У ВСУ нет вариантов взять под свой контроль республики Донбасса, несмотря на сегодняшнюю попытку наступать под Горловкой.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил политолог Олег Матвейчев, по словам которого, есть несколько версий, объясняющих наступление.

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“Первая версия – это короткий эпизод, они наступают на какой-то небольшой участок по каким-то своим тактическим причинам. Вторая версия – Порошенко необходимо чрезвычайное положение для того, чтобы отменить выборы президента Украины.

Для этого может быть разыграна следующая комбинация – сначала делается некое наступление, а потом резкое отступление с тем, чтобы ополченцы захватили некоторые новые территории.

Это будет объявлено наступлением русских, что они напали, отхватили кусок Украины, следовательно, необходимо остановить врага всем вместе. Чрезвычайное положение будут постоянно продлевать так, чтобы президентские выборы сместить с повестки дня. Заодно решается проблема нагадить России во время чемпионата мира”, – сказал эксперт.

“Третий вариант – самый безумный, если Порошенко поверил утверждениям американцев типа «ты наступай, а мы тебя поддержим». Тогда, обезумев, Порошенко может пойти в наступление и устроить большую заваруху. Кончится это тем же, чем с Южной Осетией – атаки будут отбиты и встанет вопрос перспективной Новороссии. Вариантов, что кто-то даст кому-то захватить Донбасс не существует просто потому, что для Путина это потеря лица. Естественно, у нас есть все возможности для того, чтобы срочно признать территорию республик и срочно ответить на их призыв к военной помощи», – заявил Матвейчев.