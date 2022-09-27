В Москве не поддержали радикальные меры сенаторов Крыма по мобилизации

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал предложение законодательно запретить выезд за пределы страны всем гражданам призывного возраста.

Так Клишас отреагировал на предложение своего коллеги по сессионному залу, сенатора от Крыма Сергея Цекова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

А депутат Госдумы Михаил Делягин уточнил:

«Боюсь, мало кто понимает сейчас, что мобилизация людей без мобилизации экономики и госуправления в конечном счёте есть мобилизация людей на смену общественного строя».

Ранее Цеков заявил РИА Новости, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте и предложил увеличить размер штрафа уклонение от получения повестки с 3 до 50 тысяч рублей.

По словам сенатора, для выезда за рубеж нужны медицинские справки о непригодности к службе.

Сократить перечень диагнозов, по которым дается отсрочка от призыва, предложила второй сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, критерии годности к военной службе нужно обновить, исключив сколиоз и плоскостопие.

Отметим, что сын Сергея Цекова Евгений Цеков по специальности является врачом-рентгенологом и, как все медицинские работники, является военнообязанным и подлежит мобилизации.

До настоящего момента известно о мобилизации сына главы Крыма Сергея Аксенова Олега Аксенова, а также о вступлении в добровольческий батальон им. Судоплатова сына главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александра Балицкого.