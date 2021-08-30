В Москве не увидели «оснований» для корректировки русофобской языковой политики Молдовы

30.08.2021 22:40 (Мск), Москва, Елена Острякова

В Москве не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии в будущем, несмотря на прозападный курс властей.

Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы, если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии, его считают родным около 15% населения страны. А в самом Кишиневе им владеет почти половина населения. В целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии», – сказал Лукьянцев.

Между тем мэрия Кишинева запретила набор в первые и десятые классы школ с русским языком преподавания. Соответствующий документ опубликовала у себя в телеграм-канале тележурналистка Елена Пахомова Левицкая.

«Борьба с русскими школами на муниципальном уровне. Удивительным образом в списке мэрии Кишинева о запрете набора в первые и десятые классы – в большинстве гимназии и лицеи с русским языком преподавания. Неправильной дорогой идете, товарищи из мэрии», – написала она.

Ранее родители жаловались, что в детских садах их ставят в угол «за русский язык».

В январе Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, который закреплял за русским статус языка межнационального общения.