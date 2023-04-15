В Москве не верят в способность ВСУ форсировать Днепр. Но украинцы могут поступить хитрее

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У ВСУ нет достаточно сил и средств для того, чтобы попытаться форсировать Днепр и продолжать развивать наступление.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По военной науке, для того, чтобы форсировать такую водную преграду, как Днепр – а это серьёзная водная преграда, нужно как минимум иметь высадочное средство – баржи, плавающие платформы, катера и т.д., и т.п., даже плоты, на которых можно перевозить не только личный состав, но и боевую технику, или инженерные какие-нибудь приспособления. Второе, надо нанести массированный огневой артиллерийский и авиационный удар по противоположному берегу на всю его глубину, для того, чтобы обороняющиеся не смогли наносить удары по войскам, которые будут форсировать Днепр. Есть ли у Украины возможности наносить такие удары – большой вопрос. Потому что для того, чтобы нанести удар по противоположному берегу, недостаточно иметь артиллерию, танки, другие огневые средства, надо иметь ещё и авиацию в достаточном количестве – штурмовики, бомбардировщики, ударные вертолёты, ударные беспилотники и т.д. – всё сосредоточить на определённом отрезке днепровского берега», – сказал Литовкин. Он выразил большие сомнения, что Украина располагает достаточным количеством авиации. Достаточно ли у Украины сил на это? Я сомневаюсь. Потому что мы пока не замечали, чтобы у Украины было достаточное количество самолётов. Да, появляются один-два истребителя МиГ-29 в воздухе или штурмовик Су-25, но как-то быстро они сникают, потому что их сбивает или наше ПВО, или наши лётчики-истребители. Поэтому я готов присоединиться к мнению господина Сальдо, что форсирование Днепра может закончиться для Украины плачевно», – заключил эксперт.

Иного мнения придерживается политик Олег Царёв – он предупреждает об угрозе захвата Кирнбурнской косы и удара в тыл.

«Устье Днепра. Река в качестве линии фронта. ВСУ на правом берегу, наши — на левом. Мелкие острова серой зоны, позиции на которых стараются занять группы ВСУ. Американские катера, переданные ранее (в летнем пакете было два 35-футовых малых речных катера, шесть 40-футовых морских боевых катеров и десять 34-футовых катеров), плюс катера. которые вошли в последний пакет помощи (правда, американцы больше не раскрывают точное количество и номенклатуру). Тренировки по постановке дымовой завесы по руслу реки. Всё это вместе похоже на подготовку к массированной атаке на наш левый берег. С островов атаковать ближе и быстрее, чем продвигаться через все широкое русло водохранилища с лысых берегов. Цель такого удара очевидна: отсечь Кинбурнскую косу и выйти в тыл всей линии нашей обороны на южном фронте (от Васильевки до Угледара). В пользу подготовки форсирования Днепра говорят и обращения от подразделений ВСУ к волонтерам с просьбой поставить спасательные жилеты. В пользу этой версии говорит и то, что ВСУ упорно бьются за острова на Днепре. Используя их, форсировать Днепр гораздо проще. Поставленные Германией Украине понтонные переправы собираются небыстро. Но если их собрать заранее вдоль русла или в многочисленных каналах, а потом катерами вытянуть их так, чтобы они были перпендикулярно берегу, то вся установка переправы займет не более получаса. Полчаса подразделения ВСУ вполне могут оборонять захваченный плацдарм на левом берегу. Правильно, что наши строят укрепления по левой стороне Днепра. Главное, чтобы они выдержали», – пишет Царёв в своём блоге.