В Москве не ждут иностранных лидеров на парад 9 мая

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прибытие зарубежных лидеров в Москву 9 мая, на празднование Дня Победы, не ожидается, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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На вопрос РИА “Новости”, ожидается ли такой приезд, он ответил “нет”.

24 апреля Песков заявлял агентству, что в 2019 году российские власти никого на 9 Мая “специально не приглашали”.

Напомним, что 9 мая 2018 года за военным парадом в Москве наблюдали вместе с Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.