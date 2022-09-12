В Москве недооценили команду Зеленского, – мнение
Публицист Дмитрий Ольшанский полагает, что в Москве недооценили команду Владимира Зеленского.
Запад не зря оттеснил от управления Украиной старых олигархов, поставив вместо них покорных малоизвестных функционеров, рассуждает автор.
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«Секрет украинского успеха состоит в том, что западный мир – та его часть, что была заинтересована в создании крепкого противовеса нам, – смогла вытеснить из власти в Киеве олигархическое кубло, всех этих Порошенок, Тимошенок, Ахметовых, Фирташей, Медведчуков, а равно и менее значимых персонажей, которые кривлялись на тамошней сцене по двадцать лет, – и поставить вместо них малоизвестных ребят средней руки, без больших денег в кармане и советского-постсоветского мафиозного мусора в голове, которые просто и старательно начали работать по чужому стандарту и чужой технологии.
Как в «Макдональдсе». Взяли персонал – и с нуля полностью его обучили.
И уже это одно – старательное копирование методов и знаний главных держав мира в свою ученическую тетрадочку, вместо бесконечного цирка ветеранов ВЛКСМ, КП и КГБ УССР, – принесло Украине много пользы.
Российская Федерация вообще полностью пропустила и не осмыслила этот факт: что она имеет дело вовсе не с тем режимом, который сложился в Киеве после Майдана. Что это уже совсем другой режим, и что в 2019 году там произошла незаметная, но куда более существенная революция.
Теперь про Москву.
А у нас произошло то, что бывает с человеком, который, например, месяцами лежит без движения. Многие полезные функции его организма выбывают из строя за ненадобностью.
Наша система деградировала, потому что она перестала бороться за выживание, потому что ей противостояли только полные ничтожества – навальнисты и прочие, – и она утратила всякую волю к действию, мотивацию заниматься делами, а не только отчетами и салютами.
Произошло закукливание чиновников, убежденных в собственном величии, неуязвимости, заведомом всезнании и гарантированности любых успехов, ведь холуи, сочиняющие придворные справки, эти успехи всегда обещают», – рассуждает Ольшанский в своем блоге.
Он выражает надежду, что поражение в Харьковской области заставит российское руководство «встряхнуться».
«Хочется верить, что нынешний нокдаун поможет властям как-то встряхнуться, понять, что ими объявленное «СВО» – это не выборы «Единой России», не митинги на Болотной площади, что здесь никто не играет в поддавки, и что на халяву, ничего не делая, тут можно только улететь в пропасть».
Бывший начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест Колеров согласен, что ситуация складывается критическая.
«В 100-й раз говорю: враги готовят России судьбу Югославии. В моих глазах стоят видеокадры того, как в 1998 году, когда под давлением Запада сербы сдали город Вуковар на внешней границе с Хорватией, люди в Сербии плакали прямо на улицах. Отступление не спасёт нас от массовых убийств, уже не спасает. Врагу нужна только наша смерть», – предостерегает Колеров.
Политолог Евгений Сатановский считает, что во власти есть множество сторонников замирения с Западом.
«У нас, в том числе в верхних эшелонах родной многовекторной власти, чёртова уйма тех, кто до смерти хочет эти переговоры провести… готовой подсуетиться в качестве посредников, лишь бы урвать с них что-нибудь себе любимому.
Актив там какой, исключение из санкционных списков или невключение в них, приглашение на конференцию с хорошим гонораром, участие в «курсах лидеров» (автор от них в 90-е интуитивно бегал, как чёрт от ладана, подозревая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке), грант на обучение для детей в приличном западном университете или ещё какой ништяк.
На худой конец – место в истории, как покойный Горбачёв, и немножко денег от рекламы пиццы на старость», – пишет Сатановский в своем блоге.
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