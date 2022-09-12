В Москве недооценили команду Зеленского, – мнение

Публицист Дмитрий Ольшанский полагает, что в Москве недооценили команду Владимира Зеленского.

Запад не зря оттеснил от управления Украиной старых олигархов, поставив вместо них покорных малоизвестных функционеров, рассуждает автор.

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«Секрет украинского успеха состоит в том, что западный мир – та его часть, что была заинтересована в создании крепкого противовеса нам, – смогла вытеснить из власти в Киеве олигархическое кубло, всех этих Порошенок, Тимошенок, Ахметовых, Фирташей, Медведчуков, а равно и менее значимых персонажей, которые кривлялись на тамошней сцене по двадцать лет, – и поставить вместо них малоизвестных ребят средней руки, без больших денег в кармане и советского-постсоветского мафиозного мусора в голове, которые просто и старательно начали работать по чужому стандарту и чужой технологии.

Как в «Макдональдсе». Взяли персонал – и с нуля полностью его обучили.

И уже это одно – старательное копирование методов и знаний главных держав мира в свою ученическую тетрадочку, вместо бесконечного цирка ветеранов ВЛКСМ, КП и КГБ УССР, – принесло Украине много пользы.

Российская Федерация вообще полностью пропустила и не осмыслила этот факт: что она имеет дело вовсе не с тем режимом, который сложился в Киеве после Майдана. Что это уже совсем другой режим, и что в 2019 году там произошла незаметная, но куда более существенная революция.

Теперь про Москву.

А у нас произошло то, что бывает с человеком, который, например, месяцами лежит без движения. Многие полезные функции его организма выбывают из строя за ненадобностью.

Наша система деградировала, потому что она перестала бороться за выживание, потому что ей противостояли только полные ничтожества – навальнисты и прочие, – и она утратила всякую волю к действию, мотивацию заниматься делами, а не только отчетами и салютами.

Произошло закукливание чиновников, убежденных в собственном величии, неуязвимости, заведомом всезнании и гарантированности любых успехов, ведь холуи, сочиняющие придворные справки, эти успехи всегда обещают», – рассуждает Ольшанский в своем блоге.