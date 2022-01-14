В Москве недовольны продолжением многовекторности Казахстана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководству Казахстана следует извлечь уроки из последних событий и занять более пророссийскую политику.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ввод ОДКБ – это символ. Мы не влезали ни в какие разборки, очень быстро всё перебросили. Это демонстрация того, что мы готовы, и быстро. Причём вылетали не просто какие-то миротворцы, а десантники – профессиональные солдаты с оружием», – отметил Суздальцев.

«Но я скажу некоторые свои сомнения. Говорилось о месяце. А буквально через пять дней выводить войска – как-то не очень красиво. Я понимаю, там какие-то договорённости, и так далее, но это говорит, что Токаев находится на рубеже большой борьбы, и не всё у него просто. Надо его поддержать. Мы и поддержали, показав силу. Хотя там не везде это хорошо воспринимается. Но в целом на улицах наши миротворцы воспринимались хорошо», – добавил эксперт.

Он считает, что руководство Казахстана должно менять внешнюю политику.

«Наш бизнес там очень тяжело живёт, он выбивается из сил, чтобы держаться. Там не такая простая ситуация. И важнейший вопрос – как нам своё политическое, экономическое, военное влияние на постсоветском пространстве конвертировать в реально пророссийский подход. Потому что мы опять слышим про многовекторную политику, видим каких-то личностей в правительстве, хотя там двое русских появилось», – говорит экономист.

«Мы прилетели, мы улетели, но хотелось бы какого-то эффекта. Не зря же мы 150 самолётов гоняли, топливо жгли», – резюмировал Суздальцев.