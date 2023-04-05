В Москве обещают, что все предатели России «ответят по полной»

Владимир Гладков .  
05.04.2023 18:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, экстремизм


Российские государственные органы тщательно мониторят и отслеживают деятельность иноагентов и беглых предателей РФ для того, чтобы в будущем призвать их к ответственности.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Елена Афанасьевна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские государственные органы тщательно мониторят и отслеживают деятельность иноагентов и беглых предателей РФ для...

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«Мы внимательно следим за тем, кому из иностранных агентов и других ставленников США будет выделяться финансирование в рамках реализации программ по вмешательству во внутренние дела РФ», – сказала Афанасьевна.

Сенатор пообещала, что все предатели рано или поздно понесут наказания за враждебные действия в отношении России. Правда, как именно будет осуществляться правосудие, не пояснила.

«Хочу уверить граждан РФ что те, кто предаёт интересы своего народа и своей страны, кто, по сути, выступает за то, чтобы российскому народу стало хуже, кто высказывается о развале российского государства и его территориальной целостности – все обязательно будут нами вычислены и будут нести ответственность – по полной. По закону РФ», – добавила она.

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