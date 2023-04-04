В Москве обещают для Финляндии «конец прекрасной эпохи»

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С вхождением в НАТО для Финляндии закончилась эпоха процветания, которая обеспечивалась прежде её нейтральным статусом и посредничеством.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Владимир Шаповалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официальное вхождение страны в НАТО несёт для Финляндии конец прекрасной эпохи, которая началась ещё в 1809 году, когда Финляндия вошла в состав Российской империи. Финляндия именно на этом поднялась… Потом, с 1944- 1945 годов был нейтральный статус, и этот нейтральный статус дал возможность ещё большего процветания и благосостояния финляндского народа, поскольку Финляндия заняла уникальную нишу посредника, прежде всего экономического, между Западом и СССР. Есть даже специальный термин – финляндизация экономики, под которым подразумевается извлечение сверхприбыли из статуса посредника. Этот райский период для Финляндии – это период Холодной войны», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что теперь, когда Финляндия окончательно выбрала сторону, она лишилась своего главного преимущества – статуса посредника.

«После того, как Холодная война завершилась, завершился и нейтральный статус для Финляндии, поскольку она сделала свой выбор в пользу Запада. Более того, по ряду вопросов финское государство занимало гораздо более радикальную антироссийскую позицию, чем многие страны НАТО. Например, та же Венгрия. То есть, не будучи членом НАТО, Финляндия уже очень активно проводила русофобию и стремилась доказать американцам, что она достойна быть членом НАТО, и что она верный сателлит Америки, что сейчас и происходит», – добавил Шаповалов.