В Москве обещают Молдове и Украине будущее в болоте

08.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Какой бы президент ни возглавил Украину в следующие пять лет, бывшую советскую республику ждет дальнейшая деградация. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия-1» озвучил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно охарактеризовать этот процесс сейчас, предвыборный, на Украине? Пауки в банке жрут друг друга. Это выборы без выборов, потому что несчастный украинский народ получит того, кого, в конечном итоге, определит Государственный департамент США, а правильность подсчёта голосов будет верифицирована посольством США в Киеве.

Украина – это страна без будущего. Народ Украины, к сожалению, сегодня, за кого бы он ни проголосовал, цель любых выборов – это не просто смена власти, улучшение жизни народа. Давайте честно скажем, кто из этих кандидатов улучшит жизнь народа Украины? Никто. Дальнейшая деградация страны. Потеря элементарных норм приличия и нравственности. Перспективы нет никакой. «Цэ Европа» накрылась медным тазом. Никому Украина сегодня в Европе в этом виде не нужна», – отметил Коротченко.

\По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, сейчас Украина повторяет судьбу Молдовы.

«К сожалению, я посмотрел, что происходит в стране рядом с Украиной, в Молдове, которая в евроассоциацию ушла ещё раньше Украины, получила визы, посадила своего олигарха по фамилии Плахотнюк, и никакого улучшения с точки зрения борьбы с коррупцией нет.

Вот Порошенко у вас вцепился сейчас во власть, и мне совершенно не важно, победит ли он, или Тимошенко – я не вижу выхода из этого положения. Потому что вы останетесь, как Молдова, в этом болоте», – резюмировал парламентарий.