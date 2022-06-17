В Москве обещают накормить Тимошенко леденцами «Фаллос Бандеры»

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Новости Украины

Экс-премьеру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко после презентации «денацифицированной» от всего русского колбасы, стоило бы презентовать ещё патриотические леденцы «Фаллос Бандеры» для всех украинских «свидомых».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент ролика Юлии Тимошенко, где она презентует «денацифицированные» продукты. Черкасская «Батькивщина» поставила выпуск на конвейер. Отмечается, что спрос существенно превышает мощности производства.

«Самая вкусная колбаса в мире – «Бандеровская», и ещё у нас есть «Смерть москалям». Хочу сказать, что они очень близки по вкусу и по дизайну, а самое главное – по результату», – хвалила Тимошенко.

Комментируя видео, Виктор Баранец припомнил «женщине с косой» один из фрагментов её жизни.

«Я хочу напомнить один эпизод из жизни Юлии Тимошенко, когда она работала в правительстве, то некоторые министры признавали, что она любит леденцы. И эти леденцы, которые любила сосать Юлия, ей часто дарили на день рождения. Я думаю, что производство леденцов, извините за выражение, «Фаллос Бандеры», мог бы быть ей хорошей компенсацией. Я не сказал то, что я подразумевал, но я думаю, что такой ответ был бы достоин для этой дамы», – смущал студию Баранец.