В Москве обещают накормить Тимошенко леденцами «Фаллос Бандеры»

17.06.2022  21:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 875
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Экс-премьеру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко после презентации «денацифицированной» от всего русского колбасы, стоило бы презентовать ещё патриотические леденцы «Фаллос Бандеры» для всех украинских «свидомых».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-премьеру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко после презентации «денацифицированной» от всего русского колбасы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В студии показали фрагмент ролика Юлии Тимошенко, где она презентует «денацифицированные» продукты. Черкасская «Батькивщина» поставила выпуск на конвейер. Отмечается, что спрос существенно превышает мощности производства.

«Самая вкусная колбаса в мире – «Бандеровская», и ещё у нас есть «Смерть москалям». Хочу сказать, что они очень близки по вкусу и по дизайну, а самое главное – по результату», – хвалила Тимошенко.

Комментируя видео, Виктор Баранец припомнил «женщине с косой» один из фрагментов её жизни.

«Я хочу напомнить один эпизод из жизни Юлии Тимошенко, когда она работала в правительстве, то некоторые министры признавали, что она любит леденцы. И эти леденцы, которые любила сосать Юлия, ей часто дарили на день рождения.

Я думаю, что производство леденцов, извините за выражение, «Фаллос Бандеры», мог бы быть ей хорошей компенсацией. Я не сказал то, что я подразумевал, но я думаю, что такой ответ был бы достоин для этой дамы», – смущал студию Баранец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть