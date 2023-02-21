В Москве обещают перемолоть Польшу, если она сунется на Украину

Владимир Гладков.  
21.02.2023 08:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


Польская армия гораздо слабее ВСУ и не способна оказывать достойное сопротивление российской армии на поле боя.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польская армия гораздо слабее ВСУ и не способна оказывать достойное сопротивление российской армии на...

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«Что такое Польша? Она может выставить где-то четыре дивизии, это сорок-пятьдесят тысяч человек. Обеспечить господство в воздухе не сможет, просто нет авиации в таком количестве. Значит, будут просто перемалываться 250 польских танков, как перемололись 2500 украинских.

И сорок-пятьдесят тысяч человек польской армии, на фоне миллионной армии Украины, там ударная сила пятьсот-шестьсот тысяч человек. Ещё сорок тысяч польских добавится, ну и что?» – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что Россия способна в любой момент выставить в СВО огромную группировку из тысяч танков и сотен самолётов.

«Да, это полноценная армия времён Великой Отечественной войны. Но даже по оценкам западных экспертов Россия на Украине в данный момент либо может развернуть, либо развернула тысячу восемьсот танков, четыреста самолётов, триста вертолётов, около трёх тысяч боевых бронемашин.

Если Польша пойдёт воевать с мандатом НАТО, тогда это серьёзно. А так -Польша будет перемолота. Есть ещё важный момент – в дело не вступила Белоруссия. А если вступает в действие Белоруссия, то Польша в стороне не останется», – подытожил Сивков.

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