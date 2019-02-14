14.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев открыто плюет на Минские соглашения, рано или поздно Россия будет вынуждена поступить с Украиной по грузинскому сценарию.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения в тот момент (в 2014 году – прим. ред.) нужны были и России, и гораздо больше – Украине. Если вспомнить предшествующие события, то речь шла о том, что ополченцы с Донбасса готовы были идти дальше и дальше: до границ соответствующих областей, до левого берега Днепра, или взять весь Киев, а, может быть, и дальше. Москва этого не хотела, потому что это приводило к большому размаху военных действий, и потом это всё надо было как-то утрясать, целая куча юридических проблем.

Путин предложил, безусловно, компромиссный вариант, который прекращал развитие военных действий и давал шанс киевскому режиму, который был противен России и Путину лично, – шанс сохранить целостность Украины, уже без Крыма.

Но для этого нужно было вести совершенно другую политику: выполнить Минские соглашения и начинать скреплять противоборствующие силы, а не заставлять Восток подчиняться этой бандеровской идеологии.

Коль скоро она (бандеровская идеология – прим. ред.) кому-то так близка – нужно было от этой близости отрешиться. Вот в чём заключался этот компромисс.

И дальше вопрос был простой: стороны выполняют, или нет, этот компромисс. Киев начал не выполнять. Сначала он говорил, что выполняет, обвиняя в невыполнении донецких ополченцев. А к сегодняшнему дню он говорит: мы не выполняли, не выполняем и не собираемся выполнять», – отметил эксперт.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса армии РФ Виктор Мураховский добавил, что военная мощь России значительно возросла за пять лет.

«Я напомню, что, когда разразился этот вооруженный конфликт в восточной части Украины, у России в пяти пограничных с Украиной областях не было ни одной воинской части. То есть мы не считали Украину своим противником, и там не располагались наши соединения Вооруженных сил.

С тех пор ситуация радикально изменилась, мы сформировали необходимые компоненты Вооруженных сил. Кроме того, с того периода прошла довольно радикальная военная реформа, она продемонстрировала свою эффективность по опыту боевых действий в Сирии, где работали не только наши Воздушно-космические силы, но и Военно-морской флот, Силы специальных операций, силы РЭБ, всех видов разведки и наши оперативные группы военных советников.

Это дало нам опыт управления войсками и опыт современных боевых действий, в том числе и на весьма удалённых от России территориях. Так что сегодня состояние российской армии намного выше, чем было в том же 2014 году.

Украинская армия восстановила в определённой степени свою боеспособность, хотя летом 2014 года боеспособное ядро украинской армии было, по существу, разгромлено. И как раз Минские соглашения позволили Украине восстановить боеспособность Вооруженных сил за счёт старых советских запасов, были сформированы новые соединения. Но производства нового вооружения при этом не возникло, по-прежнему идёт ремонт, модернизация, поставки кое-чего из-за рубежа. Надо понимать, что боеспособность украинской армии остаётся где-то на советском уровне», – добавил полковник.

Третьяков предположил, что рано или поздно Украина вынудит Россию повторить грузинский сценарий.

«Рано или поздно с украинской стороны кто-то пойдёт проливать кровь в Донбассе, пересечёт эту серую зону, и Россия не сможет не среагировать примерно так же, как она среагировала в Грузии. Вопрос в том, дойдут ли в этом случае российские воинские части до Киева, или где-то остановятся», – резюмировал эксперт.