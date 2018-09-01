01.09.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Москве обещают Украине ужесточение по всем направлениям



После убийства лидера ДНР Александра Донецка следует ждать ужесточения позиции России во всех аспектах отношений с Украиной. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Я думаю, что в практическом плане будут сделаны очень серьезные корректировки нашей позиции по Донбассу.

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А в целом совершенно очевидно, что это действие было санкционировано лично Порошенко и выполнено руками украинской ДРГ безотносительно того, была у нее агентура в окружении Захарченко или нет.

Важно понимать, что работала профессиональная ДРГ, работала не один месяц, а, может быть, и не один год. Нет никаких сомнений, что это был профессионально исполненный террористический акт.

Вопрос еще в том, самостоятельно ли Украина провела это, либо при поддержке заокеанских консультантов – у них тоже достаточный опыт.

В целом, думаю, что мы будем наблюдать сейчас то, что Россия серьезно переосмыслит и будут сделаны корректировки, будет ужесточение российской политики в отношении Украины абсолютно по всем аспектам», – заявил Коротченко.

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