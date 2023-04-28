В Москве обещают Западу поток гробов последнего боеспособного поколения ЕС

Владимир Гладков .  
28.04.2023 23:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Руководство Вашингтона отправляло в Киев своего президента Джо Байдена для того, чтобы убедить «союзников» по НАТО поддерживать войну не только деньгами и техникой, но и своими армиями.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Вашингтона отправляло в Киев своего президента Джо Байдена для того, чтобы убедить «союзников»...

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«Если США сейчас загонят [на Украину] европейцев, технику и людей, поскольку этой техникой кто-то должен управлять. Украинцы не могут, этому научиться. Поэтому они сейчас будут небольшие европейские армии загонять на Украину.

Они привезли туда Байдена. Зато теперь на всех переговорах будут говорить: «Мы пожертвовали самым страшным, привезли Байдена в Киев. А вы не хотите отправлять туда технику».

Понимаете разницу – заплатить много денег, отправить дефицитную технику и людей, которых мало, или привезти туда на один день Байдена. Потрясти его на поезде, на самолёте. Мне было бы дедушку жалко, а они решили, что это будет им дешевле», – сказал геостратег.

Школьников отметил, что Европа может крайне негативно отреагировать на поток гробов из Украины, поскольку российская армия иностранных наёмников в плен не берёт.

«И получается ситуация, что если они загоняют туда европейские армии, то там их и кладут. Причём жёстко, чётко, поскольку после событий на «Азовстали» их в плен больше не берут. И об этом все знают. И как только они где появляются – туда бьётся с большим вниманием.

И обратно пойдут гробы. Представьте – в тихую, спокойную Европу пойдут гробы. С последними людьми, которые готовы её защищать. А те, которые выживают, получают опыт – они туда возвращаются и видят… если вы посмотрите министров обороны стран НАТО, этих чудных людей – они прямо с парада… причём не военного парада, за такие слова «Ютуб» обычно банить начинает», – подытожил он.

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