В Москве обеспокоены – беспорядки в Грузии могут перейти в новую войну

Владимир Гладков .  
09.03.2023 20:30
  (Мск) , Москва
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Абхазия, Беспорядки, Война, Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина, Южная Осетия


Запад может вынудить Тбилиси отпустить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на свободу, что станет триггером нового госпереворота и гражданской войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может вынудить Тбилиси отпустить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на свободу, что станет триггером...

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«Если вдруг правительство Зурабишвили устоит, им придётся вступить в переговоры, обсуждая возможность выпустить Саакашвили на свободу. Тем более, он там вроде как «сильно болен», похудел, и вообще чуть ли не при смерти. И из гуманистических соображений, в знак примирения с Западом, это сделать.

Это будет керосин в пожар. Потому что, если он окажется на свободе в разных вариациях этого процесса, это подчеркнёт слабость правительства и подстегнёт вялотекущую революцию дальше», – сказал Ворсобин.

В свою очередь, российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель отметил, что кроме Украины, Россия может получить у своих границ ещё одну горячую точку.

«Если ситуация не удержится, то мы получим у себя под боком настоящую гражданскую войну. Грузинская армия сейчас не пойдёт ни в Осетию, ни в Абхазию.

А вот если случится гражданская война, и американцы подбросят туда оружия, они пойдут воевать в Абхазию или Южную Осетию. И выросло молодое поколение, которое не помнит, как они в 2008 году бежали от российских войск», – добавил он.

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