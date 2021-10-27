В Москве обеспокоены украинско-британским военным сотрудничеством

27.10.2021 12:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Лондон становится одним из главных военно-стратегических партнеров Украины, что не может вызывать беспокойства у Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин, давая оценку недавнему заявления посла Украины в Британии Вадима Пристайко, сообщившему, что Украина получит два британских корабля и начнет строить два военно-морских порта.

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«Не исключено, что «строительство двух военно-морских портов» – это не что иное, как возведение двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске, о которых давно говорят в экспертном сообществе», – сказал Шульгин «Независимой газете».

Он считает, что эту тему президент Украины Владимир Зеленский сможет обсудить уже через несколько дней, когда нанесет визит в Великобританию.

«Там его уже ждет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, перед тем как встретиться с Зеленским, позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Обсуждали, конечно, проблемы Донбасса. Джонсону эта проблема явно не дает покоя. При этом Лондон становится одним из главных военно-стратегических партнеров Украины, и это настораживает», – резюмировал Шульгин.

Также отмечается, что газета Times со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщала на прошлой неделе, что оборонные ведомства Украины и Великобритании ведут переговоры о продаже Киеву тактических авиационных ракет Brimstone, которые с большой точностью могут поражать движущиеся со скоростью более 100 км/ч цели.