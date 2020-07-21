21.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Происшествия, Украина
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В Москве обратили внимание на нестыковку в деле луцкого террориста


В случае с захватом заложников в Луцке президент Украины Владимир Зеленский поступил так, как должен был сделать давно в случае с республиками Донбасса – пошел на переговоры.

Об этом в своем блоге пишет российская телеведущая Ольга Скабеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникает принципиальный вопрос: чего же Зеленский не ведёт прямые переговоры с Донбассом? Правильно: обычно он отвечает, что там террористы… Появляется нестыковка. То есть с луцким террористом разговаривать можно и даже можно выполнять его требования. А с Донбассом никак нельзя… хм», – пишет Скабеева.

Ее супруг телеведущий Евгений Попов при этом раскритиковал украинские спецслужбы и похвалил Зеленского: «Зеленский молодец! Принял необычное, смелое решение и спас людей! Это самое главное! Не лох! Выводы: 1. Спецслужбы Украины  не работают. 2. Аваков – лох. 3. Зеленский – БРАВО!!! 4. Плевать на все известные практики. Не надо действовать как Израиль, США, Россия и т.д. Нужно действовать исходя из ситуации. 5. Было принято единственно правильное решение!».

Интересно, что сам Зеленский сразу же после задержания Максима Кривоша удалил свое видеосообщение, в котором он пошел на требования террориста и призвал всех смотреть фильм «Земляне».

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