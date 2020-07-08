В Москве обсудили, как обыграть англосаксов на украинском информполе

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Американцы проводили огромную работу по духовной экспансии и смогли убедить украинское население в своей непохожести на русских, что привело к нынешней ситуации. России следует взять на вооружение англосаксонский механизм работы для возвращения Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В силу той многолетней духовной экспансии на Украину, американцы сказали, сколько денег было выделено на это – в районе восьми миллиардов долларов, в то время, как Россия работала с элитами, американцы работали с массами, и за эти годы было выработано определённое сознание непохожести украинцев на русских, сознание другой истории, хотя многое с древних времён едино.

Мы сначала посмеивались, и ещё наш лидер Борис Ельцин говорил, в пресс службе черноморского флота висела цитата: «Встань утром и подумай, что ты сделал для Украины». Очевидно, что могли – делали, помогали.

Не элиты порой решают, не Янукович решил и не министр внутренних дел, который сейчас в Москве. Я недавно прочитал его интервью в одном из изданий, там он говорит, что мы хотели, да не получилось. Решают кукловоды, и мы знаем кто они такие. Решал тот же Байден, который решил повернуть внутренние войска из Донецка в Киев», – заявил Дандыкин.

В свою очередь, военный обозреватель, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», специалист по вопросам военно-промышленного комплекса, летчик-инженер Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что России нужно перенимать положительный опыт англосаксонской внешней политики и влиять на Украину через массы, чтобы Украина снова вошла в орбиту России.

«Согласимся с тем, что американцы действительно достаточно чётко контролируют поведение украинской элиты, они выиграли информационную войну, перепрограммировав шаблон определённой части населения и приведя к власти своих учеников. Но дело в том, что в данный момент у самой Америки нет достаточно чёткой линии поведения. Это связанно с тем, что предстоят выборы, и существует два противопоставленных лагеря, касающихся Украины.

Англосаксы веками работают по этой системе, и эта система даёт положительные результаты. Они не изобретают велосипед, они реплицируют это на различные ситуации. Нам в этой ситуации надо у них учиться, перенимать опыт и методику работы», – сказал эксперт.

«Второй важный момент, на который я бы хотел обратить внимание – действительно, миллионы украинцев, в том числе из Западной Украины, работают в России, это фактически агенты влияния, воздействуя на которых, мы можем изменять общественный фон на Украине.

Потому что через государственный уровень, через украинские СМИ, мы этого делать практически не можем, мы должны искать хитрые аккуратные ходы для того, чтобы мы могли через какое-то время сказать, что Россия и Украина обречены быть вместе», – добавил Дрозденко.