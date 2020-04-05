В Москве обсудили, нужно ли РФ вмешаться в украинские дела

05.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Проблемы Украины должны решать исключительно сами граждане этой страны.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы Украины должна решать сама Украина. Как они там решат – или разделившись, или не разделившись, или ещё как-то, с этим мы и будем иметь дело. Потому что точно, чему мы научились, так это тому, что не надо решать чужие проблемы за них.

Ведь очень показательно то, что произошло в эти дни в Праге. Они сейчас снесли памятник маршалу Коневу. Вы понимаете степень цинизма и убожества – они написали, что снесли его, потому что он стоял там без маски. Это издевательство над нами, нашими предками, нашей историей, и над тем, что мы сделали для них тогда, весной 1945 года.

Поэтому мы тоже очень многому научились. И действовать будем в соответствии с этим историческим знанием», – сказал Куликов.

В свою очередь, российский кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров подчеркнул, что Россия является сверхдержавой со своими геополитическими интересами, поэтому Москва в определённой мере может оказать влияние на происходящее на Украине.

«Я с тобой абсолютно согласен. Понятно, что проблему Украины должен решить украинский народ. Но понятно, что и интересы России это тоже затрагивает. И, как и любая сверхдержава, чьи интересы это затрагивает, Россия может оказывать определённое влияние и может получать определённое преимущество от той или иной ситуации, которая сложилась в мире.

А она на сегодняшний день складывается таким образом, что очевидно, что Украина всё меньше волнует Запад, это очевидно. То есть там может возникнуть очень много возможностей», – добавил Шахназаров.