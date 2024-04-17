В Москве обсудили предложение перенести столицу России в освобождённый Киев

Максим Столяров.  
17.04.2024 18:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После освобождения Киева, на его территорию можно перенести Конституционный суд РФ, а также министерство по интеграции освобождённых территорий.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Киева, на его территорию можно перенести Конституционный суд РФ, а также министерство...

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«Есть люди, считающие, что надо пойти навстречу желанию Киева быть первым на деревне. В чём были бы плюсы возвращения в единое русское государство и переноса столицы общего государства в Киев? Можно заманить киевлян в такой проект?», – спросил Безпалько.

«Я противник даже теоретического обсуждения этого. Ещё можно поговорить о поднятии статуса, о переносе каких-то общегосударственных институтов. Например, Конституционный суд. Это может быть какое-то министерство по новым территориям, по освоению и интеграции. Оно может быть в Киеве.

Может быть, если Украина останется с Россией навсегда, а Киеву, как матери городов русских, как общей колыбели, откуда пошли эти три народа, дать ей функции распределения налаживания этого межнационального мира и всеобщего согласия», – ответил Скачко.

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