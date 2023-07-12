В Москве обсудили возможность вступления Сербии в НАТО

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У стран западного блока не получится затянуть Сербию в НАТО, потому что население этой страны всё ещё настроено очень пророссийски.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, может ли Сербия в какой-то перспективе вступить в НАТО.

«Тут несколько тяжелее будет дискурс. Напомню, что Болгария, которая давным-давно поглощена зоной Альянса, представляет определённые проблемы для НАТО. Когда болгарским военнослужащим поставили ростовые мишени, одетые в российскую форму, они отказались по ним стрелять, и потребовали заменить мишени. А Сербия, которая не в пример Болгарии обладает гораздо более прорусскими настроениями, сложно предполагать, что Сербия быстро туда войдёт. Не добьются европейские политики консенсуса у своего электората. По поводу Косово, потому что проблемы обостряются, и Россия оказывает огромную поддержку Сербии до сегодняшнего дня. Я понимаю, что это мечта политиков натовского блока, но не думаю, что это быстро реализуемый проект. Скорее, Сербия станет одной из последних, кто войдёт в блок, а я надеюсь, что не войдёт никогда», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что сербы являются очень упрямым народом, и не прогнутся под давлением Запада.

«Напомню, что с точки зрения упёртости сербов – во Вторую мировую войну с ними не могли справиться даже немецко-фашистские захватчики, хотя Сербия находилась в центре мира стран Оси. И, тем не менее, до 1944 года сербские партизаны продолжали действовать. Против них бросали даже белых казаков, оуновцев, которые ходили вслед за немецкими войсками, и, тем не менее, сербы продолжали действовать. Не та закваска у нации, чтобы легко уступить», – подытожил аналитик.