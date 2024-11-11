В Москве обсудили запрет россиянам на съёмку работы вражеских дронов

Не стоит запрещать населению России снимать пролетающие вражеские дроны – такие кадры позволяют держать народ в тонусе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прозвучало в Госдуме требование запретить россиянам выкладывать в сетях видео летящих дронов и последствия их поражения на земле. И за такие действия нужно ввести наказание, считает депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Кстати, она не первая, кто об этом говорит», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать идею.

«Я уверен, что у украинцев достаточно глаз, которые им снимут и отправят результат поражения. Таким образом, единственное, о чём мы здесь можем говорить, это чтобы не пугать своих граждан. Но я считаю, что своих граждан как раз надо пугать, потому что большинство живут до сих пор в мирном времени, и для них всегда открытие, что какие-то украинцы… и вдруг – бах, по Москве прилетел. Людей надо будить.

Потому что, опять же, постоянно мы говорим о том, что сейчас украинцы закончатся и, возможно, нам придется воевать с Европой, но при этом мы людей держим в теплой ванне. Это, я считаю, неправильно», – сказал Товкач.