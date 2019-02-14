14.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Современная киевская власть, находящаяся под полным управлением США, не будет ни бороться с фашизмом, ни выполнять Минские соглашения.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Госдумы и председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современная киевская власть находится под очень жестким внешним управлением. А внешние управляющие в Вашингтоне, естественно, не считают, что Украина не должна что-то делать по Минским соглашениям. По их мнению, эти договорённости должна выполнять Москва, которая вообще не является одной из сторон Минских соглашений.

Конечно, в США абсолютно закрывают глаза на фашизацию Украины, которая многим видна невооруженным глазом. Я долго не мог понять, почему Соединённые Штаты, которые весьма чутко реагируют на любое проявление фашизма, на Украине этого не замечают. Я удивлялся до того момента, пока не заглянул в историю вопроса.

Дело в том, что после Второй мировой войны подразделение гестапо, которое занималось непосредственно Украиной, вместе с картотекой и со всем штатом, было депортировано на территорию Америки. Именно эти люди организовали «Лесных братьев» – это уже была операция Центрального разведывательного управления США, и именно прямые наследники этих людей сейчас в значительной степени определяют политику американских спецслужб.

Для них всё бандеровское – это просто родное, поэтому они его «не замечают». А это значит, что нынешняя украинская власть не будет ни бороться с фашизмом, ни выполнять Минские соглашения», – отметил Никонов.

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков также добавил, что Америка после окончания Великой Отечественной войны приютила также и украинских нацистов, чтобы использовать их потом для разжигания межнациональной розни.

«Украинские националисты, вплоть до нацистов, кто смог – перебрались в Канаду и США. Их там пестовали, специально ими занимались. Работа по развалу Советского Союза тоже велась с Запада. В первую очередь, была направлена на разжигание межнациональных отношений», – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне московские эксперты обвинили Киев в культивировании коммерческого фашизма.